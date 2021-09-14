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    • Yaşam
    • 14.09.2021 10:11
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    • 14.09.2021 10:11
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    Zincirleme kazada tıkanan yolda bir kaza daha

    D-100 Karayolu'nun Düzce mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından tıkanan yolda 3 araç daha birbirine girerken, iki kaza da maddi hasar ile atlatıldı.

    Zincirleme kazada tıkanan yolda bir kaza daha

    Düzce D-100 Karayolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazanın ardından 3 araç daha birbirine girdi. Kaza, Düzce D-100 karayolu üzeri Galericiler sitesi mevkiinde meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametinde meydana gelen kazada M.Ü. idaresindeki 81 AH 342 plakalı Toyota marka otomobil, önüne seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 81 DY 878 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpınca oda aynı istikamete giden önündeki F.A. idaresindeki 06 BT 0191 plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç hurdaya dönerken F.A. idaresindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.



    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, tek şeritten akan trafiği kontrol etmeye çalıştığı esnada, ilk kaza noktasına 100 metre kala ikinci kaza meydana geldi. Bu kazada da 3 araç birbirine girdi. Her iki kazada toplamda 6 araç birbirine girerken, kazalar maddi hasar ile atlatıldı.

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