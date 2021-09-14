"Küfür ettiği için öldürdüm" diyen katilin cezası 15 yıla düşürüldü

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Nisan 2019 yılındaki karar duruşmasında Cafer Korkmaz, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Korkmaz'a 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza verildi. Avukatlar, dava sonucu Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, ifadesinde kendisine küfür ettiği için Şahin'i öldürdüğünü söyleyen Korkmaz'a haksız tahrik indirimi uygulandı ve en alt sınırdan ceza verilmesini talep ederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

HAPİS CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ