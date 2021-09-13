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    • Yaşam
    • 13.09.2021 10:17
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    • 13.09.2021 10:17
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    SON DAKİKA! Osmaniye'de okul servisi 30 metreden dereye uçtu: 10 yaralı

    Son dakika haberine göre Osmaniye'de kamyonete çarpan öğrenci servisi, yaklaşık 30 metreden dereye uçtu. Kazada kamyon ve servis şoförü ile araçta bulunan 8 öğrenci yaralandı.

    Okul servisi 30 metreden dereye uçtu! Yaralılar var

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonete çarpan öğrenci servisi 30 metreden dereye uçtu. Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan 8 öğrenci yaralandı. Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünün girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri okula götürmek için sabah saatlerinde yola çıkan Ali Ceylan idaresindeki 80 LN 043 plakalı servis minibüsü, Çatak köyü girişinde karşı yönden gelen Halil Güneş idaresindeki 80 ACR 884 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yaklaşık 30 metrelik mesafeden dereye uçtu.



    Kazada sürücüler ile serviste bulunan C.K., N.K., C.K., R.K., N.K., M.C.Y. ile ismi öğrenilemeyen iki öğrenci yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Osmaniye'de okul servisi 30 metreden dereye uçtu: 10 yaralı
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