Saçmasapan operasyon

İtalya'da kuaför olan evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül (27), saç bakımı ile ilgili bazı malzemeler almak ve saç ekimi ameliyatı olmak için kısa bir süre önce İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki bir hastanede ameliyata girdi.

Ancak ameliyat sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edilen Gül, hayatını kaybetti. Gül'ün İtalya'da yaşayan eşi ve Urfa'daki akrabaları da "hastanız yoğun bakımda" denilerek İstanbul'a davet edildi. Gül'ün kuaförlük okulundan hocası Dilek Özbek, hastaneye gittiğinde öğrencisinin öldüğünü öğrendi.

STENT TAKILDI İDDİASI

Morga girdiğinde, Gül'ün cenazesinin kan revan içinde olduğunu gördüğünü söyledi. Gül'ün abisi Ramazan Gül ise "Bir problemi yoktu. Kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum" diyerek isyan etti. Hastane yönetimi "Saç ekim sırasında göğsünde ağrı hissedince kendisine müdahale edildi. Anjiyo yapıldı. Tıkalı olan bir damarına stent takıldı. Ama kurtarılamadı" açıklamasını yaptı.