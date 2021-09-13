Rezidansta ölü bulunan Sedanur Şen'in babası konuştu

İstanbul'da Sedanur Şen adlı genç kız, rezidansta öldü. Erkek arkadaşı Serdar Yazıcı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Genç kızın uyuşturucudan öldüğü vurgulandı. Baba İbrahim Şen kızının bipolar hastası olduğunu açıkladı.

"Sedanur tedavi görüyordu. Madde kullanmayı engelleyici çip taktılar. Bu adam onu bile bile rezidansa götürüyor. Sırf madde vermek için benim kızımı öldürüyor. Kızım bir melekti. Sokaklardan yavru kedileri toplayan, kimseyi kırmayan, hassas, tertemiz biriydi... Onlar kızımıza kıydılar" diye ağladı...