Marmara Denizi'nde 60 yıl aradan sonra bir ilk! Orfoz kayıt altına alındı

Takım Kaptanı Sedat Osmanoğlu ise "Marmara'da çekilen bu görüntü, müsilaj sonrası canlanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu anlamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu görüntüler geleceğimiz için umut oldu" diye konuştu.





ORFOZ BALIĞI NEDİR?

Vücudu yandan yassı ve ovaldir. Başı ve ağzı büyüktür. Derisi kalın olup ufak pullarla kaplıdır. 1. sırt yüzgeci daha yüksek olup, 2. sırt yüzgeci ile birleşmiştir. Kafa, sırt ve yanlarında canlı iken görülen, ölünce kaybolan yeşilimsi, sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. alt tarafı daha açık renklidir. Solungaç kapakları açık ve dikenlidir. Kuyruk yüzgeci yuvarlaktır.

Orfoz hermafrodit olup, cinsel olgunluğa eriştiği zaman dişi cinsiyet organlarına sahiptir. Hayatının belirli bir dönemini dişi olarak geçirdikten sonra 18. yaşına geldiğinde dişi cinsiyet organları kaybolarak yerine erkek cinsiyet organları gelişir ve hayatının geri kalanını erkek olarak yaşar.

Derinliği 100 m. kadar olan suların kaya aralarında yaşar. Büyüklüğü ortalama 60 cm'dir, maksimum 140 cm olur. Ortalama ağrlığı 15 kg. civarındadır, maksimum 60 kg olur. Yaşadığı her yılda bir kilo alır ve 60 yıl yaşar.

Birey sayısının hızla azalması ve türün tehdit altına girmesi akabinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre 1 Eylül 2016'dan 31 Ağustos 2020'ye kadar her türlü avlanması, toplanması yasaklanmış ve tür koruma altına alınmıştır.