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    • Yaşam
    • 13.09.2021 12:51
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    • 13.09.2021 12:57
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    Marmara Denizi'nde 60 yıl aradan sonra bir ilk! Orfoz kayıt altına alındı

    Marmara Denizi'nde 1960'lı yıllardan bu yana görülmeyen "Orfoz Balığı" Bandırma Körfezi açıklarında görüntülendi. Yaklaşık 60 yıl sonra görüntülenen Orfoz'un Marmara'daki çeşitlilik için büyük umut olduğu belirtildi.

    Marmara’da 60 yıl sonra bir ilk! Bilim tarihinde milat

    Balıkesir'in Bandırma Körfezi'nde dalgıçlarca orfoz balığı görüntülendi. 1960'lı yıllardan bu yana Marmara'da orfoz balığına rastlanılmadığını belirten Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlhan Deveci "Deniz yaşam varlığı ve balık çeşitliliği açısından bu çok önemli bir gelişme" dedi.

    Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'na katılan dalgıçlar, orfoz balığı görüntüledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zıpkınla Balık Avı Takımı üyesi, milli sporcu Fırat Yağcı, tarafından görüntülenen orfoz, balık çeşitliliğinin artması açısından önemli bir etken olarak yorumlandı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, 1960'lı yıllardan bu yana bölgede orfoz balığının görüntülenmediğini belirtti.



    'BU TESPİT TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR MİLAT'
    Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nın kurucusu da olan İlhan Deveci "Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımımız, çok başarılı bir tespit yaptı. Çünkü 1960'lı yıllardan itibaren Marmara Denizi'nde orfoz maalesef gözlemlenmiyor. Belki bazı duyumlar var ama şu güne kadar kayıt altına alınmamıştı. Dolayısıyla sporcularımız Türkiye şampiyonasında bunu kayıt altına alma ve videosunu çekme fırsatı buldu. Bunun bilim tarihinde, Türkiye'de önemli bir milat olduğunu düşünüyorum. Bu konuda akademik camiada da bir araştırma yaptım.

    Özellikle Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu hocamla görüştüm. Kendisi orfozun da tarihini yazan bir kaynağa sahip. Kendisiyle de bu konuda Marmara'da uzun yıllardan bu yana orfozun bulunmadığı konusunu tespit ettik. Bu anlamda Balıkesir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nı tebrik ediyorum. Bilimsel çalışmaların muhakkak vatandaş ve toplum ayağının olması gerekiyor. Çünkü yapılan birçok tetkikte aslında daha önce de bu bölgelerde yaşayan ve birçok faaliyeti yürüten halkın buna katkı sunabileceğine inanıyorum. Şuna da vurgu yapmak istiyorum. Zıpkınla balık avı, denizlerimizdeki farklı türleri keşfetmekte önemli bir araç. Bu anlamda yine bilimsel çalışmaların bu sporcularla birlikte ele alınmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Bu tespit, Türkiye'de önemli bir milat. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



        'GELECEĞİMİZ İÇİN UMUT OLDU'
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zıpkınla Balık Avı Takımı oyuncusu Fırat Yağcı, antrenman sırasında orfoz balığına denk geldiğini ve kayıt altına aldığını belirterek "Marmara Denizi, orfoz görülmemesinin yanı sıra müsilaj nedeniyle de kötü anılıyordu. Durumun böyle olmadığını da görüntülü şekilde kaydetmeyi başardık" dedi.

        Takım Kaptanı Sedat Osmanoğlu ise "Marmara'da çekilen bu görüntü, müsilaj sonrası canlanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu anlamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu görüntüler geleceğimiz için umut oldu" diye konuştu.

        ORFOZ BALIĞI NEDİR?
        Vücudu yandan yassı ve ovaldir. Başı ve ağzı büyüktür. Derisi kalın olup ufak pullarla kaplıdır. 1. sırt yüzgeci daha yüksek olup, 2. sırt yüzgeci ile birleşmiştir. Kafa, sırt ve yanlarında canlı iken görülen, ölünce kaybolan yeşilimsi, sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. alt tarafı daha açık renklidir. Solungaç kapakları açık ve dikenlidir. Kuyruk yüzgeci yuvarlaktır.

        Orfoz hermafrodit olup, cinsel olgunluğa eriştiği zaman dişi cinsiyet organlarına sahiptir. Hayatının belirli bir dönemini dişi olarak geçirdikten sonra 18. yaşına geldiğinde dişi cinsiyet organları kaybolarak yerine erkek cinsiyet organları gelişir ve hayatının geri kalanını erkek olarak yaşar.

        Derinliği 100 m. kadar olan suların kaya aralarında yaşar. Büyüklüğü ortalama 60 cm'dir, maksimum 140 cm olur. Ortalama ağrlığı 15 kg. civarındadır, maksimum 60 kg olur. Yaşadığı her yılda bir kilo alır ve 60 yıl yaşar.

        Birey sayısının hızla azalması ve türün tehdit altına girmesi akabinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre 1 Eylül 2016'dan 31 Ağustos 2020'ye kadar her türlü avlanması, toplanması yasaklanmış ve tür koruma altına alınmıştır.

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        Haberler Yaşam Marmara Denizi'nde 60 yıl aradan sonra bir ilk! Orfoz kayıt altına alındı
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