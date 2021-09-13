İki çete, sosyal medya üzerinden videolar yayınladı! Savcı 'Raconu' kesti (Yaşam haberleri)

İki çete, sosyal medya üzerinden videolar yayınladı. Birbirlerine adeta savaş açtı. Akıl almaz tehditler yağdırdı. Savcılık bu olaya sessiz kalmadı. Birbirine "racon" kesen iki çetenin sanal kavgası için düğmeye bastı. Aralarında 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişiye dava açtı. 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Zanlılar, 'Suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit'le suçlandı. Gözler mahkemenin vereceği kararda. SEDA NUR GÜNAYDIN.

KARGAŞA!

Konya'da Halim Gün, ağacındaki kargayı hedef aldı! Saçmalar komşusu Güllüzar Yaşa'ya saplandı. Başından yaralanan Yaşa, şans eseri hayatta kaldı. Gün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tolga YANIK.

İŞİN ESRARI ÇÖZÜLDÜ

Antalya'da geçtiğimiz hafta Esra Çınar adlı kadın binanın çatısına çıktı. Herkes intihar sandı ama durum farklıydı. 1 çocuk annesi Çınar, kira borcu nedeniyle evinden çıkartıldığını anlattı. Haciz geldiğini aktardı. "Çamaşırımı giymeme bile izin vermediler. İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım. Ben evladımla 10 yıldır oturduğum evden haksız yere atıldım. Sonuna kadar şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

KRISTINA'NIN SON MESAJI

Ukraynalı Kristina Novytska, Bodrum'daki evinde ölü bulundu. İntihardan dakikalar önce Murat isimli erkek arkadaşı ile yaptığı son yazışmalar da savcılık kararında yer aldı. Yılbaşı gecesi Murat'a "Ölürsem anneme bakar mısın?" diye yazdığı, eski arkadaşının da "Sorunun ne ise bana anlat. Beraber çözebiliriz" diye cevap verdiği belirlendi.

20 MiLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 19 milyon 988 bin 119 lira devretti. 5 bilenler 63 bin 513'er, 4 bilenler 663'er, 3 bilenler 31'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

1 KİŞİYE 948 BİN

5+1 bilen 1 kişi, 948 bin 253 lira kazandı. 5 bilen 4 kişi 6 bin 445'er, 4+1 bilenler 437'şer, 4 bilenler 39'ar, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.

ÖLÜMDEN KAÇAMADI

Kütahya Eczacılar Odası Haysiyet Kurulu Üyesi, eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı (69) bir süre önce Coronavirüs aşısına karşı çıktığını anlattı. "Covid aşıları uygulandıktan 2 yıl sonra ölüme yol açıyor. Asla aşı olmayacağım" açıklamasını yaptı. Kısa süre sonra hastalığa yakalandı. Ancak kurtarılamadı.

BİTSİN BU ACI!

Iğdır'da iki oğlunu 2 yıl arayla SMA nedeniyle kaybeden Sakine-Yaşar Koç çiftinin 3'üncü çocukları Murat'ın da hasta olduğu anlaşıldı. Aile SMA'lı 13 aylık Murat'ı yaşatmak için yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gerekli olan 2 milyon 250 bin doların yüzde 42'si toplandı.

GORİLE AŞIRI KORUMA

ABD Atlanta'daki hayvanat bahçesinde gorillerde Covid-19 tespit edildi. Virüsün, bakıcıdan bulaşmış olabileceği ifade edildi. 20 kadar gorilin tedaviye alındığı kaydedildi. Yetkililer, hayvanlar için Zoetis tarafından geliştirilen aşının hasta goriller haricinde orangutanlara, kaplanlara, Afrika aslanlarına ve leoparlara uygulayacaklarını belirtti.

PARALAR SINIRI AŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex soruşturmasında, yeni bir ayrıntıya ulaştı. Savcılık Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'in milyonlarca lirayı, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'a aktardığını belirledi. Binance'daki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsasına yazı gönderdi. Hesaplarda para olup olmadığının bildirilmesini istedi. Bu arada şirketin ve tüm şüphelilerin toplam 30 milyon 100 bin 78 lirasına el konuldu.

11 EYLÜL'DE SUUD PARMAĞI

FBI, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili gizli bir belgeyi kamuoyuna açıkladı. 16 sayfalık belgede, teröristlerin ABD'deki Suudi işbirlikçileriyle temasları olduğu belirtildi. Saldırıya, Suudi Arabistan liderlerince destek verildiği de iddia edildi. Bu arada geçen yıl hastalıktan öldüğü iddia edilen El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin yaşadığı kaydedildi.