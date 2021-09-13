Hasan Kılıç, eşi Özlem'i öldürdü! Kayınvalidesini yaralayıp kaçarken çaya düştü!

Akıllara durgunluk veren olay Düzce'de yaşandı. Özlem Kılıç, iki yıl önce evlendiği Hasan Kılıç'a boşanma davası açtı. Annesi Gülfidan Key'in (53) yanına taşındı. Hasan Kılıç, gelecek hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin kapısını çaldı.

Barışmak istediğini anlattı. Ancak 'Hayır' cevabı alınca mutfaktaki bıçağa sarıldı. Cani adam, önce eşini, daha sonra araya giren kayınvalidesi Gülfidan Key'i bıçakladı. Özlem Kılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Gülfidan Key tedavi altına alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Hasan Kılıç'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kılıç'ın fındık bahçesindeki bir evde saklandığı saptandı. Baskın yapan jandarmayı gören Kılıç, kaçarken Melen Çayı'na düştü. Sudan çıkarılan Hasan Kılıç gözaltına alındı.