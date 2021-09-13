Gizli konum takibi boşanma nedeni sayıldı! Mahkemeden flaş karar

İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu Elçin Y.Ç. ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Barış Ç., İtalya'nın Bologna şehrinde evlendi. Çift, 3 yıl önce İstanbul'a gelerek Kınalıada'da yaşamaya başladı. Dava dosyasında yer alan tanıkların iddialarına göre Barış Ç., evlendikten kısa bir süre sonra kıskançlık krizleri yaşamaya başladı. Eşinin giydiği kıyafetten sürdüğü ojenin rengine kadar karışıp tesir etmeye çalıştı. İtalya'da 4 yıl önce bir erkek çocuk dünyaya getiren kadın, eşinin baskıcı tutumu nedeniyle zor bir dönem geçirdi.
Taraflar arasındaki kıskançlık krizinin boyutu ise her geçen gün artarak devam etti. Mart ayında eşinin baskılarına bir yenisinin eklendiğini fark eden mağdur kadın B.Y., eşi tarafından takip edildiğini öğrendi. Kendisine ait telefonda bulunan "BUL" uygulamasından eşinin kendi telefonuna mail adresinin gizlice eklendiğini fark eden kadın, eşiyle bu durumu konuşmak istediğinde ise 'Benden saklayacağın bir şey mi var' sözleriyle psikolojik şiddete maruz kaldı. Dava dosyasındaki detaylara göre, Barış Ç.'nin annesi de, gelininin taktığı yüzükten, giymesi gereken ayakkabıya kadar müdahalede bulundu. Davanın bazı tanıkları, Barış Ç.'nin eşinin kolunu morartıp şiddet ve baskı uyguladığını belirtirken, bazı tanıklar ise çiftin arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını öne sürdü.
"KANSEROJEN OLABİLİR" DEYİP GİYSİLERİ ALMADI
Elçin Y.Ç.'nin annesi G.Y. ise, damadının kızına hakaret edip şiddet uyguladığını öne sürüp, rehbar olan kızını çalıştırmadığını belirtirken, bu evliliğe en başından onay vermediğini belirten ablası E.Y.A. ise, Barış Ç.'nin takıntıları olduğunu kaydederek, "Annem ve babam torunları olduğunda büyük hevesle alışveriş yapıp İtalya'ya bebeği görmeye gittiler. Ancak götürdükleri bebek eşyalarını geri getirdiler. Çünkü Barış'ın takıntıları vardı.