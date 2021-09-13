Bodrum'daki sır ölümde yeni detaylar! Ukraynalı model Kristina Novytska intihar etmeden dakikalar önce...

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay ile ilgili tanık sıfatıyla Ukraynalı modelin Murat isimli eski erkek arkadaşının ifadesi alındı. Murat isimli şahıs ifadesinde, "Kristina ile 7-8 yıl önce Ukrayna'da tanıştık. Daha sonra Kıbrıs'ta başlamış olduğum arsa emlak işleri nedeniyle Kristina bana tercüman olarak yardımcı oldu. Bu süreç içerisinde Kristina ile birlikteliğimiz oldu.

Kristina ile en son yüz yüze 2020 yılı temmuz ayında görüştük. 31 Aralık 2020 gecesi saat 23:00 sıralarında Kristina bana "ben ölürsem anneme ve kız kardeşime bakar mısın" şeklinde mesaj attı. Bunun üzerine ben de Kristina'ya 'Sorunun ne ise bana anlat. Sorunları beraebr çözebiliriz" dedim. Ancak bir daha kendisine ulaşamadım. Olaydan önce 2020 yılı Eylül sonu, ekim başı gibi yine Kristina'ya ulaşamamıştım. O zaman Kristina'nın annesi beni aramış ve kızına ulaşamadığını belirterek benden yardım istemişti.

O tarihte Bodrum'da tanıdığım Melek Ok'u Kristina'nın yanına göndermiştim. Melek Kristina'yı evde baygın bir vaziyette bulmuştu" dedi.