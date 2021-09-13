570 gram doğan Ahsen bebek 70 gün yoğun bakımda durdu! Mucize eseri hayata tutundu

Konya'da Havva Adıyaman (38), hamileliğinin ilk haftalarında normal bir gebelik yaşadı. Fakat Kovid-19'a yakalandı. Hastalığı atlattı ama baş ağrılarından kurtulamadı. Soluğu hastanede aldı. Gebelik zehirlenmesi yaşadığı saptandı. Bebeği ise hareketsiz kalmıştı. Henüz 24 haftalık olan bebek, sezaryenle alındı. 570 gram doğan mucize bebek solunum cihazına bağlandı.

Doktorlar ve hemşireler tarafından özel bakıma alındı. Havva Adıyaman da her gün sütünü bebeğine getirdi. Ve dünyalar güzeli bebek 2 kilo 40 grama ulaştı. Annesinin kucağında hastaneden ayrıldı. Annenin de bebeğin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.