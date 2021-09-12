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    • Yaşam
    • 12.09.2021 16:14
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    • 12.09.2021 16:14
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    Afyonkarahisar'da alkollü sürücü dehşet! Motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Afyonkarahisar'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Uslu (26) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücü B.E.'nin (25) 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    DHA
    Alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralı var

    Kaza, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. B.E.'nin kullandığı 06 TPC 79 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Mehmet Uslu'nun kontrolündeki 03 VY 217 plakalı motosiklet çarpıştı.




    Kazanın etkisiyle motosiklet savrulurken, otomobil yol kenarındaki direğe çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Uslu'yu hastaneye kaldırdı. Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    MOTOSİKLET 64 METRE SÜRÜKLENDİ
    Yaralanan otomobil sürücüsü B.E. de tedavisi için hastaneye götürüldü. Burada yapılan muayenede B.E.'nin 2.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede motosikletin çarpmanın etkisiyle yaklaşık 64 metre sürüklendiği tespit edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Uslu'nun kask takıp takmadığı öğrenilemedi.

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