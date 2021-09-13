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    • Güncel
    • 13.09.2021 08:09
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    • 13.09.2021 08:18
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! O saatlere dikkat

    Meteoroloji Genele Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sabah saatlerinde Hatay merkez ve batı ilçelerinde (Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ, Belen) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa'nın güneyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın batısı, Kastamonu'un güney ve doğusu, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Bu sabah saatlerinde Hatay merkez ve batı ilçelerinde (Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ, Belen) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney kesimleri ile gece saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 33°C
    Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 30°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı ve Konya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Kastamonu'un güney ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel olmak üzere sağanakı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 30°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 25°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 25°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 31°C
        Az bulutlu

        VAN °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

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        Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! O saatlere dikkat
            SON DAKİKA