İdlib şehidimizin 5 yıl önceki paylaşımı, duygulandırdı

Suriye İdlib'de Türk askerlerine teröristlerce saldırı düzenlendi. Hain saldırıda, piyade uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir şehit düştü. Şehit Sınırtepe'nin 5 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı duygulandırdı. Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren Sınırtepe'nin, paylaşıma "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et!" diye yazdığı görüldü.

Şehidin Kayseri'nin Melikgazi'deki babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı. Sınırtepe Kayseri'de, Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.