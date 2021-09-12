Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İdlib şehidimizin 5 yıl önceki paylaşımı, duygulandırdı

    Suriye İdlib'de Türk askerlerine teröristlerce saldırı düzenlendi. Hain saldırıda, piyade uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir şehit düştü. Şehit Sınırtepe'nin 5 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı duygulandırdı. Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren Sınırtepe'nin, paylaşıma "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et!" diye yazdığı görüldü.

    Mücahit mesajı

    Suriye İdlib'de Türk askerlerine teröristlerce saldırı düzenlendi. Hain saldırıda, piyade uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir şehit düştü. Şehit Sınırtepe'nin 5 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı duygulandırdı. Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren Sınırtepe'nin, paylaşıma "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et!" diye yazdığı görüldü.

    Şehidin Kayseri'nin Melikgazi'deki babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı. Sınırtepe Kayseri'de, Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurt etkisi altına girecek
    Haberler Yaşam İdlib şehidimizin 5 yıl önceki paylaşımı, duygulandırdı
        SON DAKİKA