Kocaeli Darıca'da korkunç olay! Boşandığı eşini önce dövdü sonra çocuğuna bıçaklattı

Bir insan öz annesini bıçaklar mı? Çocuklar bununla da kalmadı, sigara, alkol her türlü kötü alışkanlara başlamışlar. Çocukları sevdiği için değil, bana karşı kullanabildiği için yanında tutuyor. Sesimi duyun, bir ailenin yok olmasına göz yummayın.

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