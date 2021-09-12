Kocaeli Darıca'da korkunç olay! Boşandığı eşini önce dövdü sonra çocuğuna bıçaklattı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Sema Aytekin, iki yıl önce kendisini aldattığını öğrendiği eşi Ramazan Avalmaz'a boşanma davası açtı. İddiaya göre boşanma haberini alan Avalmaz, Aytekin'i darp etti.
Sema Aytekin yakınlarının evlerinde göçebe hayatı yaşamaya başladı. Ancak Aytekin, eski eşinin gazabından yine kurtulamadı. Avalmaz, eski eşinin birlikte yaşadığı akrabalarına baltayla saldırdı, bazıları ağır yaralandı.
Aytekin'in 13 yaşındaki öz oğlu E. A., iki yılın ardından birlikte yaşadıkları evlerine dönen annesine bıçakla saldırdı. Aytekin bu saldırıda kasıklarından ve karnından defalarca bıçaklandı.