Heyecan veren gösteri! SOLOTÜRK nefes kesti
İzmir'in kurtuluşunun 99'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gökyüzünde devam etti. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu. İşte nefes kesen o görüntüler...
12.09.2021 01:18
- Son Güncelleme: 12.09.2021 01:28
Bu yıl "İzmir Airshow" adı altında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşuna 9 polis helikopteri de İzmir Körfezi üzerinde asılı durarak iştirak etti.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin kent semalarındaki heyecan veren şovuna, İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.