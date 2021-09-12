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Heyecan veren gösteri! SOLOTÜRK nefes kesti

İzmir'in kurtuluşunun 99'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gökyüzünde devam etti. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu. İşte nefes kesen o görüntüler...

12.09.2021 01:18 - Son Güncelleme: 12.09.2021 01:28
Heyecan veren gösteri! SOLOTÜRK nefes kesti

İzmir'in kurtuluşunun 99'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gökyüzünde devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Heyecan veren gösteri! SOLOTÜRK nefes kesti

Bu yıl "İzmir Airshow" adı altında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşuna 9 polis helikopteri de İzmir Körfezi üzerinde asılı durarak iştirak etti.

Heyecan veren gösteri! SOLOTÜRK nefes kesti

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin kent semalarındaki heyecan veren şovuna, İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Heyecan veren gösteri! SOLOTÜRK nefes kesti

Etkinlikler kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.

Heyecan veren gösteri! SOLOTÜRK nefes kesti

Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplanan çok sayıda vatandaş gösterileri alkışlarla izlerken, balkon, pencere ve çatılarda da kalabalıkların oluştuğu gözlendi.

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