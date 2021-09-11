İstanbul’da rezidansta şüpheli ölüm!

İddialara göre; Serdar Y. (32) elinde çantasıyla odasından çıktı ve otel çalışanlarının yanına gitti. Serdar Y. kız arkadaşı Seda Nur Şen'in (24) uyanmadığını ve vücudunun morardığını fark ettiğini söyledi. Otel çalışanı Tekgül Y. hemen polise haber verdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri otele gitti.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Ümraniye'de mobilyacılık yapan ve 2'si uyuşturucu, 1'i dolandırıcılık olmak üzere toplamda üç suç kaydı bulunan Serdar Y.'nin ifadesi alındı. Serdar Y. ifadesinde; gece kız arkadaşı Seda Nur Şen ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, uyandığında kız arkadaşının vücudunun morardığını gördüğünü söyledi.