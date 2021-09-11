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    • Yaşam
    • 11.09.2021 15:54
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    • 11.09.2021 15:54
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    Cenaze evinde balkon çöktü

    Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde cenaze evindeki ahşap balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Cenaze evinde balkon çöktü

    Edinilen bilgilere göre kalp krizi sonucu vefat eden 47 yaşındaki Muharrem Can için Bağdatlı köyünün Kadıoğlu mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin baba evinden çıkarıldığı sırada 2 katlı evin ahşap balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan çoğu kadın 13 kişi üç metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

    Cenaze evinde ikram edilmek üzere hazırlanan sıcak yemeklerin de çöken balkonda olması dolayısıyla yaralılardan 2'sinin vücudunda yanıklar oluştu.



    Olay sonrasında bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken bazı yaralıların da özel araçlarla hastaneye kaldırıldıkları görüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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