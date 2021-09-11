Cenaze evinde balkon çöktü

Edinilen bilgilere göre kalp krizi sonucu vefat eden 47 yaşındaki Muharrem Can için Bağdatlı köyünün Kadıoğlu mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin baba evinden çıkarıldığı sırada 2 katlı evin ahşap balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan çoğu kadın 13 kişi üç metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.