Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.09.2021 14:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 15:04
    ABONE OL

    Fatih’te alkol alıp vatandaşlara bıçak ve sopayla saldıran 2 sarhoş kamerada

    İstanbul'un Fatih ilçesinde alkol alan 2 kişi çevredeki vatandaşlara saldırdı. Şahısların ortalığı birbirine katması ve vatandaşların kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haberin detayları...

    İHA
    Fatih’te vatandaşlara saldıran 2 sarhoş kamerada

    Olay, dün Fatih Laleli'de meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 2 kişi henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle etraftaki vatandaşlara hakaretler yağdırarak, bıçak ve sopayla saldırmaya başladı. O anlarda çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken kimileri de saldırganlardan kaçmaya başladı.

    Hemen polis ekiplerine haber verilirken olay yerine gelen ekipler, zanlıları kısa sürede gözaltına aldı. Öte yandan alanda yaşanan panik ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde 2 kişinin ortalığı birbirine kattığı o anlar ve vatandaşların kaçtığı görüldü. Gözaltına alınan kişilerin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fatih’te vatandaşlara saldıran 2 sarhoş kamerada
    Haberler Yaşam Fatih’te alkol alıp vatandaşlara bıçak ve sopayla saldıran 2 sarhoş kamerada
        SON DAKİKA