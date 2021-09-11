Aşı olmayan hastaların sözleri hastalıktan daha can yakıcı! İşte o konuşmalar

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan Sabah'a hissettiklerini anlattı. Doktor Sevgi, "Bu hastaların hepsini ve dahasını kaybettik maalesef. Hepsi aşısız ya da eksik aşılıydı. Ve ne acı ki ölümün ayak seslerini hissediyorlardı. Önceden 'aşı yok, tedavi yok yapacak bir şey yok elimizden geldiği kadar yapıyoruz' diyorduk. Ama şimdi en azından nasıl korunacağımızı biliyoruz. Yoğun bakım sadece aşısızlar ya da eksik aşılılarla dolu. Artık 'kovid pandemisi'nin yerini 'aşısızlık pandemisi' aldı" dedi.