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    • Yaşam
    • 11.09.2021 09:16
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    • 11.09.2021 09:31
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    Aşı olmayan hastaların sözleri hastalıktan daha can yakıcı! İşte o konuşmalar

    Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavururken salgınla en büyük mücadele ise aşı olmak. Ancak yoğun bakımlar aşı olmayı tercih etmeyenlerle dolu. 11 yıldır yoğun bakımlarda çalışan ve 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 'Yılın Doktoru' seçilen Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan, kendi tercihi olarak aşı olmadığı için yoğun bakımlarda en büyük pişmanlıkları yaşayan hastaların, en son anlarının, en acı tanıklarından sadece biri. İşte koronavirüs hastalarının o son dakikalarında ölmeden belki birkaç gün, belki de birkaç saat önce Sevgi doktorla paylaştıkları en acı vasiyetler...

    Aşı olmayan hastaların yürek yakan sözleri

    Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan Sabah'a hissettiklerini anlattı. Doktor Sevgi, "Bu hastaların hepsini ve dahasını kaybettik maalesef. Hepsi aşısız ya da eksik aşılıydı. Ve ne acı ki ölümün ayak seslerini hissediyorlardı. Önceden 'aşı yok, tedavi yok yapacak bir şey yok elimizden geldiği kadar yapıyoruz' diyorduk. Ama şimdi en azından nasıl korunacağımızı biliyoruz. Yoğun bakım sadece aşısızlar ya da eksik aşılılarla dolu. Artık 'kovid pandemisi'nin yerini 'aşısızlık pandemisi' aldı" dedi.

    HEPSİ ÇOK PİŞMANDI AMA...
    Sevgi doktor, içini acıtan ve keşkelerle dolu bu son sözlerinin ağırlığını taşıyanlardan. Dr. Seyhan, "Bu katil virüsü engellememiz için elimizde bir silah var. O da aşı.

    Onu kullanmamak ne acı. Yoğun bakımda çok ölüm gördük. Ölüm kimseye yakışmıyor. Bu delta virüs, çok acımasız. Delta'ya yakalanan aşısız hastaları ilk bir hafta içinde kaybediyoruz. Ve aşı olmadıkları için hepsi çok pişman. Hep "keşke olsaydık" sözleri. İçimiz çok acıyor. Biz yoğun bakım doktorları niye aşıyı savunuyoruz şimdi anlıyor musunuz!" diyor.

        ÇOCUKLARIM ABİME EMANET NE OLUR SÖYLEMEYİ UNUTMAYIN
        Ve işte Sevgi doktora hastalarının ölmeden önce söyledikleri yürek yakan son sözleri:

        35 yaşında erkek hasta: 'Ben ölüyorum ben ölüyorum, çocuklarım abime emanet ne olur söylemeyi unutmayın...'

        42 yaşında kadın hasta: 'Komşular beni kandırdılar. Hiçbir hastalığın yok. Bir şey olmaz aşı daha tehlikeli' dediler, korktum. Asıl burdan korkmalıymışım, bilemedim.."

            50 yaşında erkek hasta: 'Ne olur benim için biraz daha bekle yavrularım var, bilincim kaybolursa tak boruyu. Entübe et..'

            40 yaşında kadın hasta: 'Keşke o düğüne gitmeseydim, fotoğrafları çektirirken maskeyi indirmeseydim, çocuğuma kim bakacak şimdi.."

            54 yaşında erkek hasta: 'Karımın obsesyonları (takıntılı düşünce) var. Kötü olduğumu söylersen benden önce ölür. Ölürsem de sakın ona söyleme.."

                70 yaşında erkek hasta: Oğluna saturasyonları (kandaki oksijen miktarı) 60 iken yoğun bakım odasının camından içeri bakan oğluna 'ben iyiyim hiç merak etmeyin' demesi.. Oğlu camın önünden gider gitmez entübe oldu. O baba bana dönüp 'doktorum babalar ölürken bile güçlü görünmek zorundadır' demesi.

                SEVGİ DOKTOR YILIN DOKTORU
                Dr. Seyhan, Sağlık Bakanlığı tarağından 2019'da ' yılın doktoru' seçildi. Dr. Seyhan, 08.00'de iş başı yaptığı hastanede güne başlayıp, 17.00'den sonra engelli ve yaşlı hastalar için evde bakım hizmeti veriyordu. 'Gönül Komşusu' projesiyle 81 ilden hastalara gönül komşularını bulmalarına vesile oldu.

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                Aşı olmayan hastaların yürek yakan sözleri
                Haberler Yaşam Aşı olmayan hastaların sözleri hastalıktan daha can yakıcı! İşte o konuşmalar
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