Aşı olmayan hastaların sözleri hastalıktan daha can yakıcı! İşte o konuşmalar

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan Sabah'a hissettiklerini anlattı. Doktor Sevgi, "Bu hastaların hepsini ve dahasını kaybettik maalesef. Hepsi aşısız ya da eksik aşılıydı. Ve ne acı ki ölümün ayak seslerini hissediyorlardı. Önceden 'aşı yok, tedavi yok yapacak bir şey yok elimizden geldiği kadar yapıyoruz' diyorduk. Ama şimdi en azından nasıl korunacağımızı biliyoruz. Yoğun bakım sadece aşısızlar ya da eksik aşılılarla dolu. Artık 'kovid pandemisi'nin yerini 'aşısızlık pandemisi' aldı" dedi.
HEPSİ ÇOK PİŞMANDI AMA...
Sevgi doktor, içini acıtan ve keşkelerle dolu bu son sözlerinin ağırlığını taşıyanlardan. Dr. Seyhan, "Bu katil virüsü engellememiz için elimizde bir silah var. O da aşı.
Onu kullanmamak ne acı. Yoğun bakımda çok ölüm gördük. Ölüm kimseye yakışmıyor. Bu delta virüs, çok acımasız. Delta'ya yakalanan aşısız hastaları ilk bir hafta içinde kaybediyoruz. Ve aşı olmadıkları için hepsi çok pişman. Hep "keşke olsaydık" sözleri. İçimiz çok acıyor. Biz yoğun bakım doktorları niye aşıyı savunuyoruz şimdi anlıyor musunuz!" diyor.