Yargıtay'dan emsal karar! Israrlı evlenme teklifi zincirleme taciz suçu

Ankara'da yaşayan R.O. ilgi duyduğu bir kadına elektronik posta yoluyla, istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif edip, aşık olduğunu ve sevdiğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan ve yerel mahkemeye giden kadının başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinde R.O. hakkında dava açıldı.
3 BİN 600 LİRA PARA CEZASI
Mahkeme eldeki delilleri ve savunmaları aldıktan sonra R.O.'nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğunu belirterek mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme R.O.'ya verdiği 3 ay hapis cezasını günlüğü 20 liradan paraya çevirirken, bu miktar 3 bin 600 lira olarak hesaplandı.
DOSYA YARGITAY'A GİTTİ
Bunun üzerine R.O. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen hükmü temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi heyeti dosyayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra, temyiz istemi dışında başkaca nedenleri de yerinde bulmadı.