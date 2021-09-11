Yargıtay'dan emsal karar! Israrlı evlenme teklifi zincirleme taciz suçu

ISRARLI EVLİLİK TEKLİFİ CİNSEL TACİZ SAYILDI

Dairenin kararında, R.O.'nun elektronik posta yoluyla ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesinin ilgili kanunlarda tanımlanan "zincirleme cinsel taciz suçunu" oluşturduğuna yer verildi. Kararda, R.O.'ya verilen 3 ay hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrilerek 1800 lira yerine 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığı kaydedildi.