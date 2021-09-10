Şakacı papağan ’Haluk’ taklit hünerleriyle sokaktan geçenleri kandırıyor

Osmangazi ilçesinde bir dükkânın önünde duran Haluk isimli Jako cinsi papağan, komşu esnaf dahil herkesi taklitçilik hüneriyle kandırıyor. Yandaki çay ocağından çay siparişi veren papağan, yoldan geçen dolmuşlara ıslık öttürüp durduruyor.
Papağanın yanından geçen kadınlar, ıslık sesini duyunca bir erkeğin kendilerine asıldığını sanıp kızıyor. Ancak ıslık öttürenin papağan olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar.
Bursa'da geniş bir hayran kitlesi olan Haluk isimli papağını neredeyse tanımayan yok. Papağanın yaptığı şakalara ilk başlarda kanan, ancak daha sonra alışan çay ocağı işletmecisi Muhammet Han, "Ben buraya 2 yıl önce çay ocağı açtım.