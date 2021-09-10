Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.09.2021 15:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 15:15
    ABONE OL

    İstanbul'dan Ardahan'a dolandırmadığı kimse kalmamıştı! Konya'da yakalandı

    48 ayrı suç kaydı bulunan ve Türkiye genelinde 26 ilde aranan Habil F. isimli şahıs, Konya'da yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.

    26 ilde aranıyordu! Enselendi

    İstanbul'dan Ardahan'a Kastamonu'dan Muğla'ya tam 26 ilde aranan ve hakkında 48 ayrı suçtan dosyası bulunan şüpheli Habil F. Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.


    İstanbul, Ağrı, Burdur, Konya, Nevşehir, Muğla, Samsun ve daha bir çok ilde hakkında dolandırıcılık dosyası bulunan ve aranması olan şahsın Konya Meram ilçesinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri önceki gün şahsın arkadaşına ait bir araç ile seyir halinde olduğunu belirledi. Akşam 17:00 sıralarında takibe alınan araç polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.



    UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI
    Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan Habil F.'nin üzerinde 56 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Meram İlçe Emnşyet Müdürlüğünce yakalanan şahıs Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.



    İSTANBUL'DAN ARDAHAN'A DOLANDIRMADIĞI KİŞİ KALMAMIŞ
    Şahsın geriye dönük kayıtlarında Türkiye'nin her bölgesinde bir dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Öyle ki kayıtlarında İstanbul'dan Ardahan'a, Ağrı'dan Osmaniye'ye Samsun'dan Muğla'ya kadar bir çok ilde suç işlemiş ve hakkında aranması bulunmaktaydı.



        48 SUÇ KAYDI VAR
        Habil F.'nin Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından toplamda 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başörtülü akademisyene saldırıda flaş gelişme
        Haberler Yaşam İstanbul'dan Ardahan'a dolandırmadığı kimse kalmamıştı! Konya'da yakalandı
            SON DAKİKA