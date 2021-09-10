İstanbul'dan Ardahan'a dolandırmadığı kimse kalmamıştı! Konya'da yakalandı

İstanbul'dan Ardahan'a Kastamonu'dan Muğla'ya tam 26 ilde aranan ve hakkında 48 ayrı suçtan dosyası bulunan şüpheli Habil F. Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.



İstanbul, Ağrı, Burdur, Konya, Nevşehir, Muğla, Samsun ve daha bir çok ilde hakkında dolandırıcılık dosyası bulunan ve aranması olan şahsın Konya Meram ilçesinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri önceki gün şahsın arkadaşına ait bir araç ile seyir halinde olduğunu belirledi. Akşam 17:00 sıralarında takibe alınan araç polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.