Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 3 yaralı

Kaza, Oruç Reis Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında yaşandı. 35 VRN 84 plakalı otomobili kullanan ergen Acur, Batışehir Caddesi üzerinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.