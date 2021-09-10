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    • Yaşam
    • 10.09.2021 07:47
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    • 10.09.2021 07:49
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    Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

    Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Eylül 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

    Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 25°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 22°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ °C, 22°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 24°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE

        Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 24°C

        Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 29°C

        Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 26°C

        Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 28°C

        Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 32°C

        Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 22°C

            Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 25°C

            Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 25°C

            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 23°C

            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 30°C

            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 25°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 30°C

            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 25°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 30°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 27°C

            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 34°C

            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 27°C

            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 37°C

                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 32°C

                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 37°C

                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 35°C

                Az bulutlu ve açık
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