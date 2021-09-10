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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 10 Eylül 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 10 Eylül 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Hülya ile Ercan Yirmibeş'in yakışıklısı Ali...



    Semiha ile Harun Basan'ın yakışıklısı Asaf Basan.



    Bahtışen ve Murat Merttürk'ün prensesleri İrem Merttürk.



    Aslı ile Tamer Erkoşan'ın yakışıklısı Mert Erkoşan.

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 10 Eylül 2021
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