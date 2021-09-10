Eşkıya şehirde! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı (Yurttan haberler)

Şilan Topal, 7 yıllık eşine boşanma davası açtı. Şişli'de oturan baba ocağına sığındı. Fakat dayakçı koca uslanmadı. Genç kadını sokakta kıstırdı. Zorla taksiye bindirip kaçırdı.
Polis dün Şilan'ı kurtardı, Mithat Topal'ı ise gözaltına aldı.
GİZEM ÇÖZÜLDÜ
İSTANBUL Sultangazi'de 3 Ağustos akşamı Cemile Şenel (18) arkadaşlarıyla evde otururken çıkan tartışma sonucu silahla ateş edilerek koltuk altından vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. tutuklandı. Firari katil Nusret T. (39) ise merdivenlerdeki kan izlerinden bulundu. Yakalanan T.'nin 25 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
KAPIYI ÇEK ÇEK
İSTANBUL Pendik'te çekçek arabası kullanan kişi, apartman bahçesinin duvar dibine bırakılan kapıları gözüne kestirdi. Apartman bahçesine girip kapıların ağırlığını ölçen şahıs, kapıyı çekçek arabasına koyup hızla oradan uzaklaştı.