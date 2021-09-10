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    Eşkıya şehirde! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı (Yurttan haberler)

    Şilan Topal, 7 yıllık eşine boşanma davası açtı. Şişli'de oturan baba ocağına sığındı. Fakat dayakçı koca uslanmadı. Genç kadını sokakta kıstırdı. Zorla taksiye bindirip kaçırdı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Eşkıya şehirde

    Şilan Topal, 7 yıllık eşine boşanma davası açtı. Şişli'de oturan baba ocağına sığındı. Fakat dayakçı koca uslanmadı. Genç kadını sokakta kıstırdı. Zorla taksiye bindirip kaçırdı.



    Polis dün Şilan'ı kurtardı, Mithat Topal'ı ise gözaltına aldı.



    ZEM ÇÖZÜLDÜ
    İSTANBUL Sultangazi'de 3 Ağustos akşamı Cemile Şenel (18) arkadaşlarıyla evde otururken çıkan tartışma sonucu silahla ateş edilerek koltuk altından vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. tutuklandı. Firari katil Nusret T. (39) ise merdivenlerdeki kan izlerinden bulundu. Yakalanan T.'nin 25 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.



    KAPIYI ÇEK ÇEK
    İSTANBUL     Pendik'te çekçek arabası kullanan kişi, apartman bahçesinin duvar dibine bırakılan kapıları gözüne kestirdi. Apartman bahçesine girip kapıların ağırlığını ölçen şahıs, kapıyı çekçek arabasına koyup hızla oradan uzaklaştı.



        ÖNCE NİKAH SONRA MEZAR
        DÜZCE'de, 3 saat önce nikah kıyayarak dünya evine giren Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, motosiklet ile gezmeye çıktı. Ancak yeni damadın kullandığı araç, kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada yeni çift, hayatını kaybetti.

        TURKOVAC EKİM'DE GELİYOR
        Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Yerli aşımız Türkovac seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alınırsa ekimde üretime geçeceğiz.

        SÜREKLİ NAFAKA
        İstanbul'da S.U, 5 aylık kocasını boşadı. Nafaka davası açtı. Hakim emsal kararı bastı: Sadece 2 yıl...

        CEPTEN ÖLÜM
        Esenyurt'ta yaşayan Togolu Romeo E, bozulan cep telefonunu değiştirmek istedi. Satıcı bıçakla katletti.

        EMİN YEDİ
        Denizli'de yediemin otoparkı kapandı. İşletmecinin, emanet edilen 50 aracı satıp kaçtığı anlaşıldı.
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        Millet İttifakı bozulabilir
        Haberler Yaşam Eşkıya şehirde! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı (Yurttan haberler)
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