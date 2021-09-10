Eşkıya şehirde! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı (Yurttan haberler)





ÖNCE NİKAH SONRA MEZAR

DÜZCE'de, 3 saat önce nikah kıyayarak dünya evine giren Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, motosiklet ile gezmeye çıktı. Ancak yeni damadın kullandığı araç, kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada yeni çift, hayatını kaybetti.



TURKOVAC EKİM'DE GELİYOR

Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Yerli aşımız Türkovac seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alınırsa ekimde üretime geçeceğiz.



SÜREKLİ NAFAKA

İstanbul'da S.U, 5 aylık kocasını boşadı. Nafaka davası açtı. Hakim emsal kararı bastı: Sadece 2 yıl...



CEPTEN ÖLÜM

Esenyurt'ta yaşayan Togolu Romeo E, bozulan cep telefonunu değiştirmek istedi. Satıcı bıçakla katletti.



EMİN YEDİ

Denizli'de yediemin otoparkı kapandı. İşletmecinin, emanet edilen 50 aracı satıp kaçtığı anlaşıldı.