Yine aynı marka yine benzer kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesinde Kalyon Stadyumu ile adliye arasındaki Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A. (23) idaresindeki 27 RU 598 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, stadyum istikametinden adliye istikametine seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan araç bir anda kağıt gibi ikiye katlandı.
SÜRÜCÜ YARALANDI, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Ömer A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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