Yine aynı marka yine benzer kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı

Güvenlik açısından sorgulanan araç ile aynı marka bir başka araç da Gaziantep'te iki gün önce feci bir kazaya karışmış ve araç ikiye bölünmüştü. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken diğer 2 kişi ise ağır yaralanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN