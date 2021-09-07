Gaziantep'te acı son! Kazada hayatını kaybetti çalan telefonunu kimse açamadı: 2 ölü, 2 yaralı





GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kaza sırasında karşı yönden seyreden ve kazayı ucuz atlattığını söyleyen Harun Aksüt isimli görgü tanığı, "Yokuş yukarı seyir halindeydim. Bir anda karşımda bir toz bulut gördüm. Sonrasında da elektrik direği devrildi. Devrilen direğin ön parçası arabama değdi. Ölümden son anda kurtuldu. Fren sesi duydum, sonra toz bulutu gördüm. Nasıl olduğunu anlamadım ama çok üzücü. Ölenlere rahmet diliyorum. Biz, ucuz atlattık. Ölümle yaşam arasında gidip geldik biz de, beş saniye ile hayatımız kurtuldu" diye konuştu.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



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