Gaziantep'te acı son! Kazada hayatını kaybetti çalan telefonunu kimse açamadı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpekyolu Şehirgösteren mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 KN 911 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ÖNCE REFÜJE ÇIKTI, SONRA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK İKİYE AYRILDI
Kontrolden çıkan araç, önce savrularak refüje çıktı, sonra da aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede araçta bulunan Ali Eren P. (23) ile Kadir G.'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan diğer iki kişiyi ise hastaneye kaldırdı.