Tarihler, 19 Nisan 2016'yı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Üniversite öğrencisi Yağmur Önüt, sevgilisi Egemen Vardar tarafından pompalı tüfekle katledildi. Savunmasında, "Kazayla oldu" diyen caniye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Bu karar, vicdanları titretti. Yargıtay, ailenin yaptığı itirazı değerlendirdi. "Olay kaza değil" dedi.

Gözler, cani Egemen Vardar'ın bugün yeniden görülecek davasına çevrildi. 5 yıldır hukuk mücadelesi veren acılı anne Sevgi Gülseren, "Adalet istiyorum" dedi. Şöyle devam etti:

Bizim hayatımız bitti. Ama hukuk mücadelem bitmeyecek. Tek isteğim kızımın ruhunun artık huzur bulması. Hak yerini bulmadıkça kızımın ruhu sanki hapis. Sanık hak ettiği cezayı alırsa, kızım beyaz bir kelebek gibi cennete gidecek.

DETAYLAR ADLİ TIP RAPORUNDA

Egemen Vardar, ifadesinde "Şakalaşıyorduk. Birden silah patladı" dedi. Otopsi raporunda ise korkunç cinayetin tüm detaylarına yer verildi. Vardar'ın yakın mesafeden Yağmur'a ateş ettiği ve genç kızın boynunda madeni para büyüklüğünde delik açıldığı belirtildi.

GÜL KİREKLO