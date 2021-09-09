Son dakika: Genç kızın ölümü şakaymış! Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Yağmur Önüt'ün annesi haykırdı

Hukuk mücadelem bitmeyecek. Onun ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması için mücadele edeceğim. Çünkü ölümün şakası olmaz. O pompalı tüfekle bu kadar yakın mesafeden nasıl şaka yapılır. Sen tetiği çekmişsin. Buna nasıl şaka dersin.