Son dakika: Genç kızın ölümü şakaymış! Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Yağmur Önüt'ün annesi haykırdı

Son dakika haberi... Bir anne var ki gözyaşları 5 yıldır hiç dinmediği gibi hukuk mücadelesi hiç bitmiyor. Üniversiteli Yağmur Önüt, erkek arkadaşı tarafından 5 yıl önce İstanbul'da pompalı tüfekle katledildi.
Erkek arkadaşı ise savunmasında 'Şakalaşıyorduk, kazara oldu' dedi. Şimdi 5 yıl ceza alan Egemen Vardar, ailenin itirazı üzerine Yargıtay'ın bozduğu kararla bugün yeniden mahkemeye çıkacak. Yargılama sil baştan başlayacak. Duruşma öncesi SABAH'a konuşan açılı anne Sevgi Gülseren katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor. Yağmur'un annesi Sevgi Gülseren, gözyaşları içinde SABAH'a, 5 yıldır verdiği hukuk mücadelesini anlattı:
'Kızım öldürüldü, kızım öldürüldü' diye çığlık atıyorum, sesimi kimse duymadı. Sonunda Yargıtay duydu. Karar bozuldu.