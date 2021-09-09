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    • Yaşam
    • 09.09.2021 06:56
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    • 09.09.2021 06:56
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    Son dakika: Genç kızın ölümü şakaymış! Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Yağmur Önüt'ün annesi haykırdı

    Son dakika haberi... İstanbul'da 5 yıl önce pompalı tüfekle üniversiteli Yağmur Önüt feci şekilde can verdi. Önüt'ün ölümünün ardından erkek arkadaşı Egemen Vardar ise 'şakalaşıyorduk' dedi. 5 yıl ceza aldı. Talihsiz kızın annesi ise hıçkırılıklar içinde gerçeği haykırdı.

    Genç kızın ölümü şakaymış!
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    Son dakika haberi... Bir anne var ki gözyaşları 5 yıldır hiç dinmediği gibi hukuk mücadelesi hiç bitmiyor. Üniversiteli Yağmur Önüt, erkek arkadaşı tarafından 5 yıl önce İstanbul'da pompalı tüfekle katledildi.

    Erkek arkadaşı ise savunmasında 'Şakalaşıyorduk, kazara oldu' dedi. Şimdi 5 yıl ceza alan Egemen Vardar, ailenin itirazı üzerine Yargıtay'ın bozduğu kararla bugün yeniden mahkemeye çıkacak. Yargılama sil baştan başlayacak. Duruşma öncesi SABAH'a konuşan açılı anne Sevgi Gülseren katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor. Yağmur'un annesi Sevgi Gülseren, gözyaşları içinde SABAH'a, 5 yıldır verdiği hukuk mücadelesini anlattı:

    'Kızım öldürüldü, kızım öldürüldü' diye çığlık atıyorum, sesimi kimse duymadı. Sonunda Yargıtay duydu. Karar bozuldu.

        BEYAZ KELEBEKLERLE BANA 'ANNE AĞLAMA' DİYOR
        Doğduğu gün yağmur yağmıştı. O yüzden adını Yağmur koydum. Mezara konulduğu gün de yağmur yağdı. Şimdi yağan her yağmurda, yağmurla beslenen çiçeklere konan beyaz kelebeklerde Yağmur'u görüyorum. Beyaz kelebeklerle bana 'Anne ağlama' diyor. Benim kızım beyaz kelebek oldu.

        Bu kişinin belki bu 5 yıl boyunca sevgilisi oldu. Belki okulunu bitirdi. Ya Yağmur, ya biz. Bizim hayatımız bitti.

        'KATİLİN GÖZLERİNİ GÖRMEK ÇOK ACI'


            Ne acı, şimdi o mahkeme salonuna o katil ile birlikte yürüyerek gireceğim. Elini kolunu sallayarak gelecek mahkemeye. Onun gözlerini görmek o kadar acı ki.

            O gözlerle de Yağmur'a bakıp, pompalı tüfeğin tetiğini çektiğini düşünmek kahredici. Daha önce de mahkemeden ıslıklarla, alkışlarla uğurlandı. Bir halay çekmedikleri kalmıştı. O gün 'Beni de öldürün' diye bağırdım.

            Hukuk mücadelem bitmeyecek. Onun ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması için mücadele edeceğim. Çünkü ölümün şakası olmaz. O pompalı tüfekle bu kadar yakın mesafeden nasıl şaka yapılır. Sen tetiği çekmişsin. Buna nasıl şaka dersin.

                Tek isteğim kızımın ruhunun artık huzur bulması. Hak yerini bulmadıkça kızımın ruhu sanki hapis. Sanık hak ettiği cezaya çarptırılırsa, kızım da beyaz bir kelebek gibi cennete gidecek.
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                Haberler Yaşam Son dakika: Genç kızın ölümü şakaymış! Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Yağmur Önüt'ün annesi haykırdı
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