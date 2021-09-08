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    • 09.09.2021 06:01
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    Sakarya'da şüpheli ölüm! Polis soruşturma başlattı

    Sakarya'da kırsal alanda bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm olayı nedeniyle polis soruşturma başlattı.

    Sakarya’da şüpheli ölüm! Polis soruşturma başlattı
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    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kırsal alanda bulunan tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı.


    Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Kemalpaşa Mahallesi'nde Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe mevkiinde bulunan 48. Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeye bir sebepten dolayı ev alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce evin içerisinde bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından henüz ismi tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölüm üzerine bölgede gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da şüpheli ölüm! Polis soruşturma başlattı
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