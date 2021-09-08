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    • Yaşam
    • 09.09.2021 00:21
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    • 09.09.2021 00:43
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    Şehir eşkıyası! Şişli'de bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı

    İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşte ayrıntılar...

    AJANSLAR
    Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdı

    İstanbul Şişli'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

    Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına geldi.


    Mithat Topal

    Mithat Topal geldiği araçtan inerek Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirdi.

    Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı.


        Şilan Topal

        Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirdi.

        O ANLAR KAMERADA
        Kadının kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin sokağa geldiği, taksiden inen kişinin kadını kolundan tutarak zorla taksiye bindirip kaçırdığı görülüyor.

        "KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"
        Kızının bulunması için yetkililere seslenen acılı anne yardım istedi. Anne, "Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
        Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Şehir eşkıyası! Şişli'de bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı
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