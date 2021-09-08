"KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Kızının bulunması için yetkililere seslenen acılı anne yardım istedi. Anne, "Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.