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    Kocaeli'de yaşayan Furkan Aktaş, kas erimesi hastalığıyla dünyaya geldi!

    Kas hastası Furkan Aktaş hayallerine sımsıkı sarıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kep attı. Yanında yine en büyük destekçisi ailesi vardı...

    Engelsiz başarı

    Kocaeli'de yaşayan Furkan Aktaş, kas erimesi hastalığıyla dünyaya geldi. Ancak hayallerinden vazgeçmedi. Yaşamını makinelere bağlı biçimde sürdüren Furkan Aktaş, ailesine "Okumak istiyorum" dedi. Anne babasının desteğiyle liseyi birincilikle bitirdi.

    Ardından Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'ne girdi. Önceki gün mezun olan genç azmiyle herkese ders verdi. Anne Rabia Aktaş, "Okula arabayla getirip götürdük. Dersinin bitmesini kapıda bekledik. Aspire cihazını da yanımızda okula taşıyorduk" dedi.

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