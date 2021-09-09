Hüseyin İnce, Ayakkabı Tasarımları ile Dünyaya Açıldı

Ayakkabı seçimi esnasında her şeyden önce konfor değerlendirmesi yapmalısınız. Bunun yanı sıra, ayakkabılarınızı mutlaka denemelisiniz. İşin bir de estetik tarafı bulunuyor. Günlük ayakkabı denildiği zaman herkesin aklına sokak modası geliyor. Kendi tarzınızı özgür bir şekilde yansıtabileceğiniz türden bir ayakkabı tercih etmelisiniz. Bu noktada, dilediğiniz takdirde güncel trendlerden fikir alabilirsiniz.

Ayakkabı seçiminde size yardımcı olacak kişilerden birisi de Hüseyin İnce! Tek başına çıktığı bu yolda önündeki zorluklara aldanmayarak çalışmaya devam eden İnce; en sonunda kendi tasarımı olan ayakkabılara yer verdiği Sardinelli markasını kurdu. Yerellikten sıyrılıp uluslararası bir marka sahibi olmayı hedefleyen Hüseyin İnce ile bu başarısı hakkında konuştuk.

İyi Bir Marka Oluşturmak Adına Çok Çalışmak Gerekiyor!

"Kendimi başarılı bir girişimci olarak görüyorum. Bugüne kadar birçok projede yer aldım. Ticareti seven biriyim. Vizyon sahibi ve çalışkan birisi olarak bu sektörde yer alıyorum. En büyük hayalim kendime ait bir markayı yaratmaktı. Uzun uğraşlar ve olumlu olumsuz deneyimlerin ardından Sardinelli markasını kurmayı başardım. Üretime başladıktan sonra bu yolda ilerlemem gerektiğini anladım. Çünkü, yüzde yüz yerli üretim olan ayakkabılarım çok sayıda kişi tarafından beğenildi. Birçok ünlü ismin ayağında tasarımı bana ait olan ayakkabıları görebilirsiniz." Diyen Hüseyin İnce "'Made in Ince' sloganına sahip olan ayakkabı modellerini Avrupa ülkelerinin birçoğunda görebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda tasarımlarımın farklı ülkelerde de yer almasını hedefliyorum. Bu amaç uğrunda daha çok çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum." Şeklinde konuştu.

Sardinelli Markasının Ürünleri Hangi Özelliklere Sahip?

Ünlü ayakkabı tasarımcısı Hüseyin İnce Sardinelli markasının özellikleri ile ilgili olarak da "%100 yerli üretimle 15 Ülkeye toptan satış yapıyoruz. Türk Markası olarak tercih edilmemiz bizim için bir gururdur." Diyor.

Müşterilerin ayakkabı tercihleri üzerine de açıklama yapan İnce "Ayakkabı konusunda herkesin tercihleri farklı! Günlük hayat için kullanılabilecek ayakkabı modellerinin yanı sıra iş hayatı için uygun ayakkabı modellerine de yer veriyoruz. Bir başka deyişle, kurumsal hayata uygun ayakkabıların yanı sıra sokak tarzını yansıtan ayakkabı modellerini de Sardinelli markasında bulabilirsiniz. Ürünlerimiz hakkında bilgi almak adına internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeni sezon ayakkabı modellerinin dışında Casual, Bot, Sneaker, Vegan, Classic gibi kategorilerimiz de bulunuyor. Ayrıca, aksesuar kategorimize de göz atabilirsiniz." Dedi.

Online satış ile ilgili olarak da "Sitemizden alışveriş yapmak oldukça kolay! Bunun için yalnızca sitemize üye olmanız gerekiyor. Ardından, istediğiniz ürünü sepete ekleyerek alışverişe devam edebilirsiniz. Tüm siparişlerimizde ücretsiz kargo hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, iptal ve değişim imkanlarımız da var! Sitemiz ile son derece güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Son olarak, kredi kartına taksit imkanı sunduğumuzu da söylemeliyiz." Diyerek kullanıcıların kendi tasarımlarına nasıl ulaşacağı hakkında bilgi verdi.

Hüseyin İnce Başarısını Neye Borçlu?

Hüseyin İnce; elde ettiği başarının tesadüf olmadığını düşünüyor. Her şeyden önce, tüketicilerin beklenti ve isteklerini en iyi şekilde analiz etmeye çalıştığını vurgulayan İnce "Erkek ayakkabısı söz konusu olduğunda çok fazla modelin bulunmadığı biliniyor. Ancak, 2021 yılında olduğumuz şu günlerde erkeklerin de modaya uyması şart! Bir başka deyişle, 90'lı yıllardan bu yana hayatımızda bulunan klasik ve spor ayakkabı modellerini giymek zorunda değiller! Birçok erkeğin farklı ayakkabı modelleri arayışında olduğunu biliyordum. Bu yüzden, onların beğeni ve ihtiyaçlarına hitap edecek türden ayakkabı tasarımlarına yer verdim. Çok çalışmak ve tüketici gereksinimlerini analiz etmek; başarımın en büyük etkenleri arasında bulunuyor." İfadelerini kullandı.