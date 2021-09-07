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    • Yaşam
    • 07.09.2021 11:29
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    • 07.09.2021 11:43
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    Ehliyetsiz ve kasksız genç Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu!

    Karaman'da Yunus Emre Avcı (17), ehliyetsiz ve kasksız olarak kullandığı motosikletle aşırı hız nedeniyle müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Kazada kulağı kopan Avcı'nın kafatasında da kırıklar oluştu. Haberin detayları...

    DHA
    Ehliyetsiz ve kasksız Yunus’un kulağı koptu

    Kaza, gece Ahmet Yesevi Mahallesi 972 Sokak'ta meydana geldi. Yunus Emre Avcı, yönetimindeki 70 AF 731 plakalı motosikletle iddiaya göre, aşı hız sonucu sokağın sonundaki müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Kazada kasksız sürücü Avcı, yola savrularak yaralandı.

    İhbarla gelen sağlık ekibi, Avcı'yı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Tedaviye alınan Yunus Emre Avcı'nın sağ kulağının koptuğu ve kafatasında kırıklar oluştuğu belirtildi. Avcı'nın kopan kulağı, ameliyatla dikildi.
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        Haberler Yaşam Ehliyetsiz ve kasksız genç Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu!
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