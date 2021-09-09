9 Eylül ne günü? 9 Eylül’de ne oldu? İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları resimli!

Bugün İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 99'uncu yıldönümü kutlanacak. İzmir'de bugün Zafer Yürüyüşünde 350 metrelik dev bayrak taşınacak. Ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri olacak. Son olarak da Fener Alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile kutlamalar devam edecek. Peki 9 Eylül ne günü? 9 Eylül'de ne oldu? İşte İzmir'in kurtuluşu hakkında bilgiler ve resimli kutlama mesajları....
9 EYLÜL NE GÜNÜ? 9 EYLÜL'DE NE OLDU?
Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.
Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı 2. Süvari Fırkası, 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi.
Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralansa da Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşamayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.
Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa İzmir'e girildiğini Ankara'ya bildirdi. Belkahve'den tarihi günü izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül sabahı İzmir'e girdi ve Fahrettin Paşa ile doğruca Hükûmet Konağı'na gitti. Konağın balkonundan, başarıyı millete mal eden kısa bir konuşma yaptı.
Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır.
Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı. Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazandı.