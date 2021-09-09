17 yaşındaki Cemile Şenel'in katili bulundu! Merdivende silinmiş kan izinden katile...

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; söz konusu adreste Cemile Şenel, Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Nusret T. ve kız arkadaşı Aysun C. oturuyordu. İddialara göre; Servet S. ile Nusret T.'nin arasında kız meselesinden ötürü tartışma çıktı. Nusret T. ruhsatsız silahını çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan ateş edeceksin" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., arkadaşı Nusret T.'nin eline hamle yaptı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı. Cemile Şenel olayda yaşamını yitirdi.

KOLTUKTA DA SİLİNMİŞ KAN İZLERİ BULUNDU

Ağır yaralanan Cemile Şenel'i yoldan çevirdiği bir araçla hastaneye götüren Ramazan R.Ç. polise verdiği sözlü ifadesinde "Kızı yolda buldum" dedi. Çelişkili beyanlardan ötürü şüpheye kapılan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ramazan R.Ç.'nin hastaneye geldiği güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ramazan R.Ç.'nin yoldan çevirdiği ve Cemile Şenel'i hastaneye getirdiği aracın izi sürüldü ve olay yerine ulaşıldı. Apartmanın merdivenlerinde silinmiş kan izleri bulundu. Olayın yaşandığı daire tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. Daireye bir hafta önce uyuşturucu baskını yapıldığı anlaşıldı.