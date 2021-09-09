6,5 aylık hamileyken öldürülen Sadife'ye eşinden iftira: Sadife ile babamın ilişkisi vardı (Yaşam haberleri)

Konya Çumra'da Ali Rıza Yüzer (36), 9 ay önce tartıştığı 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) tüfekle vurarak öldürdü. Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmada sanığın ablası Kısmet Yüzer'in verdiği ifade ise şok etkisi yarattı. Kardeşinin 2010 yılında kendisini arayarak, 'Sadife ile babamın ilişkisi var' dediğini iddia etti. Tolga YANIK.

GÜNEŞ BATTI

İstanbul Pendik'te bir firmada pazarlama sorumlusu olan Doğan Güneş, arkadaşı Burak A. ile bir kafede buluştu. İkili, Bitcoin borsası hakkında uzun süre sohbet etti. A. çeşitli bahanelerle Doğan Güneş'in telefonunu kullandı. İkili ayrıldı. Güneş, bir süre sonra arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Yanıt alamayan adam, şüphelenerek hesabını kontrol etti. 12 bin 300 doların başka bir hesaba aktarıldığını gören Güneş, arkadaşından şikayetçi oldu. Güneş, "Ağabey, kardeşim bıçaklandı herhalde, beş dakikaya geliyorum dedi. Bir daha da ulaşamadım" diye konuştu.

MÜEBBETLE YARGILANACAK

Adana'da rezidansta yaşayan 1 çocuk annesi İzel Erdeve (27), kıskançlık yüzünden eşi Okan Erdeve'yle (47) tartıştı. Kocasını göğsünden bıçakladı. Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Okan Erdeve, kurtarılamadı. Tutuklanan İzel Erdeve hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. Yargılanmaya ilerleyen günlerde başlanacak.

210 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 210 milyon 69 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 114'er bin lira kazandı. 4 bilenler bin 534'er lira, 3 bilenler 101'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

526 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 526 bin lira devretti. 5 bilenler 2 bin 475'er lira, 4+1 bilenler 519'ar lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

KATİL COVİD

Antalya'dan dün gelen haber yürekleri yaktı. Kumluca'da yaşayan Ceylin Göktaş (30), geçtiğimiz hafta doğum yaptı. Bir gün sonra COVİD-19'a yakalandığı anlaşıldı. 10 gün tedavi gören genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Finike'de ise doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, Corona'ya yakalandı. Durumu ağırlaşınca, ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Ancak Aksoy, dün hayata gözlerini kapadı.

PES DOĞRUSU

Kuraklık, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü de tehdit etti. Yağışların azalmasıyla birlikte gölde 1 kilometreyi aşan çekilme meydana geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Yaklaşık 3 metre suyun alçaldığını görüyoruz. Buradaki yaşlılar son 80 yıldır böylesi bir çekilmeye şahitlik etmediklerini söylüyor" dedi.

İLİKLERE İŞLEYEN ZAFER

ÜNİVERSİTE öğrencisi Gülbahar Baykal, lösemiye yakalandı. Kardeşinin iliğiyle hayata yeniden bağlandı. MEZUN olup kep attı. Aynı yıl öğretmenliğe başladı. "Beni mesleğim hayatta tuttu" açıklaması yaptı.

ÇİLLER'DEN SATILIK

Eski Başbakan Tansu Çiller, yatını satışa verdi. 18.5 milyon lira istedi. Lüks teknenin özellikleri ise şöyle: 1960 model, özel yapım, 4 kamara, 31 metre boyunda.