SON DAKİKA: İstanbul'da faciadan dönüldü | Tuzla'da YHT ile karşı yönden gelen tren kafa kafaya geldi! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Bugün saat 08.45'te Adapazarı–Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur.

Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, durdurulan seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar devam etmektedir.

Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "