SON DAKİKA: İstanbul'da faciadan dönüldü | Tuzla'da YHT ile karşı yönden gelen tren kafa kafaya geldi! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

- Yaşam
- 08.09.2021 09:42
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- 08.09.2021 11:22
TCDD'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.
TCDD'den yapılan açıklamada,
"Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu.
Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Bugün saat 08.45'te Adapazarı–Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur.
Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz.
Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, durdurulan seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar devam etmektedir.
Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "