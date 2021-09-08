İyi bir Youtuber olarak gelirinizi arttırabilirsiniz

Youtube içerikleri oluşturan kullanıcılar, hazırlayacakları videolar ile ortalama ne kadar kazanç elde edebileceklerini hesaplayabiliyor. Youtube, sadece reklamlardan 15 milyar dolarlık ciddi bir reklam geliri elde ediyor. Google'ın ana şirketlerinden Alphabet CFO'su tarafından verilen bilgilere göre; Youtube reklam gelirlerinin çoğu, içerik oluşturuculara dağıtılıyor.

YOUTUBER'LAR NE KADAR PARA KAZANIYOR?

Youtube'da milyonlarca takipçisi olan birçok kanal olduğunu belirtebiliriz. Ülkemizde de Milyonlarca aboneye sahip popüler Youtuber'lar mevcut. Bu kişiler bunu meslek haline getirerek hazırladıkları içerikler sayesinde para kazanabiliyorlar. Videonun izlenme sayısı 1000'e ulaşırsa ve bu videoda en az 1 reklam varsa ortalama olarak 0.5-2 dolar arası bir kazanç elde edilebiliyor. Videoda reklam olabilmesi için 1000 abone ve 4000 saatin tamamlanmış yani Youtube iş ortağı programına uygun olmanız gerekmektedir.

Youtube'da 4000 saat izlenme süresini doldurmak hiç kolay değil diyebiliriz. Fakat biraz destek alarak bu sorunu kolaylıkla çözmek mümkün. Bu noktada dünyadaki en güvenilir hizmet sunan Youtube Market, sorunlarınıza çözüm sunacaktır. İş ortağı programına katılabilmeniz için gerekli olan Youtube 4000 saat izlenme süresi hizmetini güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde videolarınıza reklam alabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bir videodan para kazanabilmemiz için video süresi minimum 10 dakika üzerinde tutmanız gerekir. 10 dakika ve altındaki bir videodan para kazanabilmeniz mümkün değildir.

İYİ BİR YOUTUBER OLMAK KAZANCINIZI ARTIRIR

Birçok Youtube kullanıcısı, YouTuber olma yolunda adımlar atmakta ve başarılı olmak, daha fazla beğeni ve izlenmeye sahip olmak için Youtube abone satın al işlemlerini gerçekleştirirken, bazı önemli noktaları da gözden kaçırıyor.

Bunun için bazı noktaları çok iyi belirlemeniz gerekir;

Güçlü bir takip geliştirmek gerekir. Ürün incelemeleri, yemek, haber, oyun, eğlence gibi kategoriler seçebilirsiniz.

Düzenli olarak paylaşım yapmanız ve bu paylaşımların kaliteli görüntülerden oluşması gerekir.

Kendinize düzenli olarak bir gün belirleyerek, takipçilerinizin sizi o günlerde içerik göreceklerini göstermelisiniz.

Kamera, aydınlatma ekipmanı, mikrofon gibi doğru ekipmanlar satın alarak, başarılı bir YouTuber olabilirsiniz.

Videolarınızı nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmek, size daha fazla izleyici katacak ve kaliteli, ilgi çekici efektler yardımıyla daha fazla izlenim ve beğeni potansiyelinizi yükseltmiş olacaksınız.

İÇERİK OLUŞTURUCULARI YOUTUBE'DA KAZANIYOR

Youtube içerik oluşturucuları, reklamlar, abonelikler, bağışlar, canlı akış özellikleri ve Youtube Premium gelirleri gibi birçok farklı yönden para kazanma fırsatı sağlıyor. RPM adındaki yeni bir para kazanma metriği sayesinde kazanç elde edilebiliyor. Kanallarının büyümesini isteyen ve aylık gelirlerini anlamaya çalışan içerik oluşturucuları RPM kullanır. BGBM ile Youtube gelir payının alınmazdan önce, her 1000 reklam gösterimindeki maliyet ölçülür.

Youtube üzerinden kazanç elde etmek için gerekli hizmetleri Youtube Market üzerinden alabilirsiniz. Gerçek ve güvenilir hizmet sayesinde sizde ünlü Youtuber'lar gibi para kazanabilirsiniz. Abone, izlenme, beğeni ve izlenme süresi gibi birçok hizmetin yer aldığı Youtubemarket.net sitesini şimdi hemen ziyaret ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.