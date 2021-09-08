SON DAKİKA: Alkollü sürücü motosikletine çarpıp öldürmüştü! Necati Kaan Şahin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı

Çanakkale'de geçen ay alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden ve girdiği üniversite sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin'in (20) tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. Girdiği son YKS'de başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) geçen ay Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Şahin (24) , elektrikli motorla trafikte seyreden Şahin'e çarpıp kaçtı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KURBANI OLMUŞTU
Alkollü olduğu öğrenilen Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan ve doktor olma hayalleri kuran Necati Şahin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Talihsiz gencin hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu Mehmet Ali Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İddianame Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Girdiği son üniversite sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin'in çok istediği tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. Sabah'a konuşan baba Mustafa Şahin, "Alkollü araç kullananlar en ağır şekilde cezalandırılmalı." dedi.
KAAN'I ÖLDÜREN SÜRÜCÜYE 9 YIL HAPİS İSTEMİ
3 yıldır doktor olma hayaliyle üniversite sınavlarına hazırlanan Necati Kaan Şahin'in (20) kullanımındaki elektrikli motosiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Mehmet Ali Şahin hakkında, " bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçu kapsamında iddianame hazırlandı. Şüphelinin, olay anında alkol oranının 1.33 promil olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla talihsiz gence çarptığı tespit edildi.