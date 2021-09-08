İstanbul tarihini değiştirecek keşif! Avcılar'da bulundu! En eski aziz mezarı...

"ÇOK ÖZEL PLANLANMIŞ VE İNCELİKLE SÜSLENMİŞ"

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Şengül Aydıngün, "Dine hizmet ederek şehitlik mertebesine erişen kişiler için yapılan bir martiryon olduğunu düşündüğümüz yapıya ulaştık. Bu yapı çok özel planlanmış, sekizgen planlı ve nişlerden oluşuyor. Tabanı tamamen opus sectile (mineral parçaları) tarzı renkli mozaiklerle dekore edilmiş. Yapının duvar ve kubbesinin de tessera yani küçük boyutlu mozaiklerle süslü olduğunu anlıyoruz. Çok sayıda cam, mermer, renkli taştan tessera parçası bulduk. Her renkten ve küçük boyutlu tesseralar, duvarların ince işçilikli süslemeleri olduğunu anlatıyor. 40 yaş üstü erkek bireye ait iskelet bulduk. İskeleti Medeniyet Üniversitesi'nden ve Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Kemik ve Diş İnceleme Şubesi Müdürü Dr. Ömer Turan değerlendirdi. Doğmadan önce annesinin iyi beslendiği ve sağlıklı yaşadığı kemik yapısından anlaşılan bireyin incelemesi sürüyor. Fakat, birey söz ettiğimiz aziz olamaz. Yapının içine çok sonradan gömülmüş. Ancak yapının içine gömülebilmesi onun toplumda saygın ve önemli biri olduğunu gösteriyor" dedi. Bathonea, Küçükçekmece Gölü'nün kıyısında bulunuyor.

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HANGİ HAYVANLARIN YAŞADIĞINA DAİR İNCELEME

Kazı başkanı Şengül Aydıngün, kazıda çok sayıda bilim insanının gayretle çalıştığını, çalışmaların geri planında ise büyük bir laboratuvar desteğinin olduğunu belirtti. Aydıngün, "TÜBİTAK MAM'dan Dr. Turhan Doğan, karbon ve harç örnekleri analiziyle kesin tarihlemelerimizi sağlayacak. Veterinerimiz Dr. Hasan Değirmenci ise bölgedeki fauna ile ilgileniyor. Böylece geçmişte hangi hayvanların yaşadığını, kasaplık ve yaban ayrımını yapacak. Ayrıca pek çok mimar ve restoratör kazıda görev alıyor" diye konuştu.