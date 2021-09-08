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    • Yaşam
    • 08.09.2021 22:55
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    • 08.09.2021 23:15
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    Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü sağanak, fırtına ve rüzgar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU

    Eylül ayı ile birlikte sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Meteorolojiden peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ile Antalya'nın iç kesimleri ve Orta Toroslar bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji o bölgeleri uyardı!

    Meteoroloji Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısında bulundu.

    Eylül ayı ile birlikte sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakırken uyarılar da peş peşe geldi.

    SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ile Antalya'nın iç kesimleri ve Orta Toroslar bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜNEYDOĞU'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
    Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

        Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat)) şeklinde esmesi öngörülen rüzgar sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Denizlerde ise Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de ise şiddetli rüzgar bekleniyor.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

        9 EYLÜL HAVA DURUMU

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            Haberler Yaşam Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü sağanak, fırtına ve rüzgar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU
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