Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü sağanak, fırtına ve rüzgar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısında bulundu.
Eylül ayı ile birlikte sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakırken uyarılar da peş peşe geldi.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ile Antalya'nın iç kesimleri ve Orta Toroslar bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.