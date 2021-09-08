Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü sağanak, fırtına ve rüzgar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU

Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat)) şeklinde esmesi öngörülen rüzgar sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de ise şiddetli rüzgar bekleniyor.