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    • Yaşam
    • 08.09.2021 22:18
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    • 08.09.2021 22:21
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    'On numara yağ' üretimine suçüstü: 1.2 milyon TL ceza kesildi

    Son dakika haberleri... Ankara'da lisanssız toplanan yağlardan kaçak akaryakıt üretilen besi çiftliğine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi suçüstü yakalanırken toplam 1 milyon 207 bin 155 TL ceza uygulandı.

    DHA
    ’On numara yağ’ üretimine suçüstü!

    Ankara'nın Akyurt ilçesinde, lisanssız toplanan yağlardan kaçak akaryakıt üretilen besi çiftliğine İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 2 kişi suçüstü yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinde 'on numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
    Besi çiftliğine bugün Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda F.A. ve S.B., akaryakıt üretmek üzere 10 tonluk tanklar içerisine yağ ve benzeri malzemeleri doldurdukları sırada suçüstü yakalandı.

    BELGELERİ YOK
    2 kişi gözaltına alınırken, firmanın atık yağları toplamak için Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu tarafından alınan herhangi bir ruhsat veya lisans belgesinin de olmadığı tespit edildi.

        CEZA KESİLDİ
        Lisanssız yağ toplayan ve yakıt haline getiren F.A. ve S.B.'ye 2872 sayılı Çevre Kanun'u gereğince toplam 1 milyon 207 bin 155 TL idari para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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