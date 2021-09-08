Kayseri'de Erkan T. kadınları para karşılığı falakaya yatırdı! Güzel olanlara 500 TL, çirkin dediklerine ise 250 TL

Kayseri Melikgazi'de bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırdı. Gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

Görüntüleri kayıt altına aldı. İş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine de götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı. Polis, Erkan T.'yi gözaltına aldı. T, falakaya yatırdığı kadınlar kendisinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. Erkan T.'nin cep telefonuna el konuldu.

İSİMLERİNİ HATIRLAMIYORUM

Erkan T, "Ben 10 yıldır evliyim. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Onlarla sosyal medyadan tanışmıştım. Kimseye zorla bir şey yapmadım. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi" dedi.

GÜZELE 500 ÇİRKİNE 250 TL

Güzel-çirkin ayrımı yapan Erkan T, güzel dediklerine 500 lira, çirkin dediklerine ise 250 lira ödeme yaptı.