Manisa'da aile sağlığı merkezinde doktora yumruklu saldırı!

Polis tarafından gözaltına alınan M.Ü., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. Özdemir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada bir güvenlik kamerası görüntüsünde doktor Özdemir'in polise yaşananları anlatırken diğer taraftan başına buz tedavisi uygulamaya çalıştığı görüldü.