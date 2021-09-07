SON DAKİKA: Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ifadesi: Fenomen olmak için yaptım

Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum.