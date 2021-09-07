SON DAKİKA: Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ifadesi: Fenomen olmak için yaptım

GÜZEL KADINLARA 500 ÇİRKİN KADINLARA 250 TL
Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi.
N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine de götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı.