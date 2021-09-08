İzmir'de kimlik soran polise bıçak çeken şahıs vuruldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafik polislerine kimliğini vermeyen motosiklet sürücüsü, tüm ikazlara rağmen ekiplere zorluk çıkarmasının ardından yaşanan arbede esnasında cebinden bıçak çıkarınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar ise olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.



Olay, gece saatlerinde Arap Hasan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uygulama yapan trafik polisleri, cadde üzerinde seyir halinde olan Ali S., idaresindeki 35 ALZ 622 plakalı motosikleti durdurdu. Ali S.'den kimliğini vermesini isteyen ekipler, kendilerine kimliğini vermeyen şüphelinin, motoru bırakıp yanındaki yolcu konumunda bulunan kadın ile birlikte yakınlardaki bir markete gitmesi üzerine arkalarından gittiler.