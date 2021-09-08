Geri gelirken uçurumdan düşen araçta feci ölüm





Olay yerine yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Y.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan yolcu O.Ş. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumda kalan aracın çıkarılması için itfaiye ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.